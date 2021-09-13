Лезть в душу не хочется. Вернидуб рассказал, общается ли со Скрипником

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, смотрит ли матчи УПЛ и общается ли с наставником «Зари» Виктором Скрипником:

«Смотрю ли УПЛ? А как же! Стараюсь смотреть максимальное количество матчей. В первую очередь, с участием ведущих клубов – киевского «Динамо» и «Шахтера», а также луганской «Зари». В ней прошло 9 лет моей карьеры – а за этот период было много ярких мгновений. И бронзовые медали удавалось выиграть, и в финале Кубка Украины сыграть, и в еврокубковых розыгрышах постоянно участвовать.

Дважды с «Зарей» играли в групповом турнире Лиги Европы, а трижды досадно уступали соперникам, находясь в шаге от этого этапа. Сначала фарт от нас отвернулся в игре с «Фейеноордом», затем в соперничестве с польской «Легией» и немецким «Лейпцигом». Недавно был в Запорожье, где уже 7 лет базируется «Заря». Посетили вместе с супругой игру луганчан с полтавской «Ворсклой», в которой моя бывшая команда сумела одержать победу 1:0.

С Виктором Скрипником в запорожском «Металлурге» мы провели вместе целых 5 сезонов – три в чемпионате СССР и два в чемпионате Украины. Помимо Скрипника в нынешней «Заре» работают также и мои коллеги по тренерскому штабу – Сергей Попов, Григорий Ярмаш. Эти люди пришли в клуб по моей инициативе, мы вместе работали.

Общался ли со Скрипником? Нет. У него сейчас достаточно много работы, поэтому отвлекать или лезть в душу человеку не хочется. Я желаю Виктору как можно дольше в «Заре» работать и добиваться с ней таких же результатов, которых он уже успел с ней добиться. Два раза кряду стать обладателем бронзы – это чего-то стоит! Дай Бог ему с «Зарей» сделать шаг еще выше».