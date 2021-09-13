8-й тур
Нива Т
1 : 5
Альянс
13.09.2021, FT

Кто выйдет в УПЛ? Турнирная таблица Первой лиги: Нива Т пропустила 5 мячей

В последнем матче 8-го тура «Альянс» одержал победу со счетом 5:1

  • 13.09.2021 20:45
  • 1936 просмотров
  • 5 комментариев
Кто выйдет в УПЛ? Турнирная таблица Первой лиги: Нива Т пропустила 5 мячей
© ФК Нива Тернополь

В понедельник, 13 сентября, состоялся матч 8-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская «Нива» принимала «Альянс» из Липовой Долины. Хозяева поля потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5. 

После 8 туров в турнирной таблице лидирует Металлист из Харькова (24 очка из 24 возможных). Второе место занимает криворожский Кривбасс (19). Два клуба поднимутся напрямую в УПЛ, а еще коллектива будут играть переходные матчи за повышение в классе с 13-й и 14-й командами топ-дивизиона.

Первая лига. 8-й тур

«Нива» Тернополь – «Альянс» Липовая Долина – 1:5

Голы: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62, Писный, 13, Поднебенной, 15, Шарай, 51.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kl65
    online
    Kl65, 13.09.2021 21:41
    +1
    OKs100, 13.09.2021 21:35
    Выйдет Металлист-подделка. Настоящие фаны Металлиста болеют за Металлист 1925!
    От чисто цікаво, а чим цей Металіст відрізняється від того що був до Курченка? Він не був підробкою? Власник менеджмент все те саме, тим не менш впевнений що такі як ти у все горло підтримували Металіст, а тут типу почали качати що це не справжній металіст
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 13.09.2021 21:35
    0
    Выйдет Металлист-подделка. Настоящие фаны Металлиста болеют за Металлист 1925!
    Ссылка
    ua
    ua, 13.09.2021 21:32
    0
    ого Альянс разошолся
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 21:21
    0
    Металлист.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 13.09.2021 21:20
    0
    Климовский влип с Липовой долиной.
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