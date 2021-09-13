Кто выйдет в УПЛ? Турнирная таблица Первой лиги: Нива Т пропустила 5 мячей

В понедельник, 13 сентября, состоялся матч 8-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская «Нива» принимала «Альянс» из Липовой Долины. Хозяева поля потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.

После 8 туров в турнирной таблице лидирует Металлист из Харькова (24 очка из 24 возможных). Второе место занимает криворожский Кривбасс (19). Два клуба поднимутся напрямую в УПЛ, а еще коллектива будут играть переходные матчи за повышение в классе с 13-й и 14-й командами топ-дивизиона.

Первая лига. 8-й тур

«Нива» Тернополь – «Альянс» Липовая Долина – 1:5

Голы: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62, Писный, 13, Поднебенной, 15, Шарай, 51.

Турнирная таблица