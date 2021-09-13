Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан будет бороться за скудетто до самого конца»

Легендарный в прошлом форвард итальянского клуба оценил перспективы родной команды

  • 13.09.2021 19:58
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан будет бороться за скудетто до самого конца»
© Твиттер Андрея Шевченко

Бывший голеадор «Милана» Андрей Шевченко дал характеристику итальянскому клубу.
 
«Милан» – хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на игру «красно-черных» очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю.
 
Команда создает, играет вертикально, пытается контролировать матч. Также у «Милана» бывает много вариантов проведения атаки. Мне нравится команда, думаю, что «Милан» будет бороться за скудетто до самого конца.
 
Но конкуренты будут сильные. «Интер» сильно изменился, но остался конкурентоспособен. А также есть «Наполи» и «Рома», «Ювентус», который всегда претендует на самые высокие места.
 
Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится еще более интересным», – сказал Шевченко.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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