Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан будет бороться за скудетто до самого конца»

Бывший голеадор «Милана» Андрей Шевченко дал характеристику итальянскому клубу.



«Милан» – хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на игру «красно-черных» очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю.



Команда создает, играет вертикально, пытается контролировать матч. Также у «Милана» бывает много вариантов проведения атаки. Мне нравится команда, думаю, что «Милан» будет бороться за скудетто до самого конца.



Но конкуренты будут сильные. «Интер» сильно изменился, но остался конкурентоспособен. А также есть «Наполи» и «Рома», «Ювентус», который всегда претендует на самые высокие места.



Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится еще более интересным», – сказал Шевченко.

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