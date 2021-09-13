Сачко обыграл россиянина на пути в основу челленджера в Польше

Виталий сыграет в основной сетке соревнований в Щецине

  • 13.09.2021 19:17
  • 108 просмотров
  • 1 комментарий
Сачко обыграл россиянина на пути в основу челленджера в Польше
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться восновную сетку челленджере в Польше.
 
В финале квалификации украинец обыграл Богдана Боброва из России.
 
Щецин. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Богдан Бобров (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4

Ранее Сачко зачехлил ракетку на турнире в Боснии и Герцеговине.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 13.09.2021 19:39
    0
    И что? Дальше соперник из топ-100
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