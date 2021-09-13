Сачко обыграл россиянина на пути в основу челленджера в Польше

Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться восновную сетку челленджере в Польше.
В финале квалификации украинец обыграл Богдана Боброва из России.
Щецин. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Богдан Бобров (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4
Ранее Сачко зачехлил ракетку на турнире в Боснии и Герцеговине.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.