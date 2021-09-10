Сачко зачехлил ракетку на турнире в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу в парном разряде на челленджере в боснийском городе Баня-Лука.
В полуфинале украинец у дуэте со Зденеком Коларжом уступил хорватскому тандему Иван Шабанов / Матей Шабанов.
Баня-Лука. 1/2 финала парного разряда
Виталий Сачко / Зденек Коларж – Иван Шабанов / Матей Шабанов – 6:2, 3:6, 6-10
Ранее Виталий проиграл и матч одиночного разряда.
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Источник — Sport.ua
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