Баня-Лука. Сачко уступил в одиночном разряде, но вышел в полуфинал парного

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на челленджере в боснийском городе Баня-Лука в одиночном разряде, но пробился в полуфинал парного.
Баня-Лука. Второй круг одиночного разряда
Виталий Сачко (Украина) – Марко Топо (Сербия) – 1:6, 6:3, 6:7(5)
Баня-Лука. 1/4 финала парного разряда
Виталий Сачко (Украина) / Зденек Коларж (Чехия) – Марко Бортолотти (Италия) / Мартин Куэвас (Уругвай) – 6:3, 2:6, 11-9
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Источник — Sport.ua
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