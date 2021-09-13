ВИДЕО. Как Моуриньо праздновал победный гол Эль-Шаарави

В поединке 3-го тура чемпионата Италии по футболу римская «Рома» дома обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. Решающий мяч забил Эль-Шаарави в добавленное ко второму тайму время.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не скрывал радости после гола Эль-Шаарави. Для португальского наставника это был 1000-й матч в роли главного тренера.
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Источник — YouTube
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