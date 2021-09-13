Леонид БУРЯК: «Малиновскому нужно спуститься на землю»

Специалист поделился мнением о разногласиях между футболистом и наставником сборной Украины

  • 13.09.2021 16:45
  • 1139 просмотров
  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Малиновскому нужно спуститься на землю»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о конфликте между и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и полузащитником «сине-желтых» Русланом Малиновским.

«Такая тренерская судьба. Как только ты объявляешь состав из одиннадцати футболистов, сразу в раздевалке у тебя появляется еще одиннадцать врагов — тех, кто не попал в основу.

Хорошо, что есть амбиции, но нужно успокоиться, спуститься Руслану на землю. Ни один тренер в ущерб команде или себе будет ставить игрока, который не подходит. По всей вероятности, дать оценку этой ситуации сложно. Только тренерский штаб сборной должен разобраться, оценить его состояние. Потому что игроков такого уровня, как Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, у нас больше нет. Вчера Малиновский играл за «Аталанту» против «Фиорентины» и был одним из лучших. Был признан игроком матча.

Но такие ситуации, как в сборной, с каждым бывают. Надо свои амбиции успокоить и готовиться к следующим матчам. Руслан не мальчик, отказываться от него не надо, хотя допускаю, что сам футболист сейчас может не хотеть ехать в сборную. Это другой вопрос. Но разбрасываться такими кадрами сборной и Петракову тоже не стоит. Если все начнут отказываться от сборной? В любом случае, всем в этой ситуации надо быть гибче», — считает Буряк.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 13.09.2021 17:07
    +1
    Безусловно. Да и ни какой он еще и звезда.
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