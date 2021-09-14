В четверг, 14 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет мюнхенскую «Баварию».
Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Бавария» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Барселона» – «Бавария».
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Источник — Sport.ua
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