Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Хотелось бы улучшить игру»

Полузащитник «Металлиста» Антон Поступаленко, гол которого стал победным в воскресном матче, поделился впечатлениями об игре с «Краматорском» (3:0).
— Антон, с победой! Опиши свои эмоции после игры.
— Двоякие впечатления, на самом деле. Хорошо, что забил, но хотелось бы чуть-чуть улучшить игру. И тренер намекал, что мы на тренировках делаем определенные упражнения, но слабо воплощаем.
— Очевидно, что твой гол помог «Металлисту». Команда поблагодарила в раздевалке?
— Больше на поле. Когда все обнялись, кричали, то говорили, ну, не «спасибо», но «молодец», и там поздравили. В раздевалке просто сказали, что надо еще увеличить темп и забить два, три и больше.
— После гола в конце первого тайма на чем Александр Кучер акцентировал ваше внимание в перерыве?
— Александр Николаевич попросил увеличить скорости, оказывать больше давления, больше двигать мяч вперед.
— Как тебе атмосфера на стадионе на этот раз?
— Все супер, как всегда. Спасибо болельщикам, всегда приятно играть при таких полных трибунах. Постараемся радовать их своей лучшей игрой.
Источник — ФК Металлист
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