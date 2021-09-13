Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Хотелось бы улучшить игру»

Футболист «Металлиста» подвел итоги победы над «Краматорском» (3:0)

  • 13.09.2021 16:10
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Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Хотелось бы улучшить игру»
© ФК Металлист. Антон Поступаленко

Полузащитник «Металлиста» Антон Поступаленко, гол которого стал победным в воскресном матче, поделился впечатлениями об игре с «Краматорском» (3:0).

— Антон, с победой! Опиши свои эмоции после игры.
— Двоякие впечатления, на самом деле. Хорошо, что забил, но хотелось бы чуть-чуть улучшить игру. И тренер намекал, что мы на тренировках делаем определенные упражнения, но слабо воплощаем.

— Очевидно, что твой гол помог «Металлисту». Команда поблагодарила в раздевалке?
— Больше на поле. Когда все обнялись, кричали, то говорили, ну, не «спасибо», но «молодец», и там поздравили. В раздевалке просто сказали, что надо еще увеличить темп и забить два, три и больше.

— После гола в конце первого тайма на чем Александр Кучер акцентировал ваше внимание в перерыве?
— Александр Николаевич попросил увеличить скорости, оказывать больше давления, больше двигать мяч вперед.

— Как тебе атмосфера на стадионе на этот раз?
— Все супер, как всегда. Спасибо болельщикам, всегда приятно играть при таких полных трибунах. Постараемся радовать их своей лучшей игрой.

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Источник — ФК Металлист

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