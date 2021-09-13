Йожеф САБО: «Петраков поломал схему, которую создал Шевченко»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что наставнику Александру Петракову нужно прояснить ситуацию с хавбеком Русланом Малиновским.

«Я считаю, что возникшая ситуация с Малиновским — потеря для сборной Украины. С одной стороны, Петраков не прав. Он поломал схему с прекрасной полузащитой, которую создал Андрей Шевченко. За счёт нее сборная выигрывала много матчей. Это на Евро не получилось особо, потому что Ярмоленко и Степаненко были после травм, Малиновский был уставшим с болячкой, а Зинченко приехал за неделю до турнира».

«С другой стороны, если Петраков сказал Малиновскому, что он не вписывается в его схему, то желание футболиста досрочно покинуть сборную объяснимо. В любом случае, для сборной это потеря. На сегодняшний день сильнее Малиновского игрока нет».

«Думаю, Петракову надо говорить с футболистом, объяснять. Руслан обиделся, наверное, сказал не вызывайте меня больше. Если он Петракову нужен, тренеру придется ему звонить, если нет — разговора не получится», - сказал Сабо.

Ранее Петраков подробно рассказал о ситуации с Малиновским, который почти не получал игрового времени в последних матчах.