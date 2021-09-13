Йожеф САБО: «Петраков поломал схему, которую создал Шевченко»

Бывший тренер сборной Украины оценил конфликт тренера и игрока

  • 13.09.2021 17:12
  • 4877 просмотров
  • 21 комментарий
Йожеф САБО: «Петраков поломал схему, которую создал Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что наставнику Александру Петракову нужно прояснить ситуацию с хавбеком Русланом Малиновским.

«Я считаю, что возникшая ситуация с Малиновским — потеря для сборной Украины. С одной стороны, Петраков не прав. Он поломал схему с прекрасной полузащитой, которую создал Андрей Шевченко. За счёт нее сборная выигрывала много матчей. Это на Евро не получилось особо, потому что Ярмоленко и Степаненко были после травм, Малиновский был уставшим с болячкой, а Зинченко приехал за неделю до турнира».

«С другой стороны, если Петраков сказал Малиновскому, что он не вписывается в его схему, то желание футболиста досрочно покинуть сборную объяснимо. В любом случае, для сборной это потеря. На сегодняшний день сильнее Малиновского игрока нет».

«Думаю, Петракову надо говорить с футболистом, объяснять. Руслан обиделся, наверное, сказал не вызывайте меня больше. Если он Петракову нужен, тренеру придется ему звонить, если нет — разговора не получится», - сказал Сабо.

Ранее Петраков подробно рассказал о ситуации с Малиновским, который почти не получал игрового времени в последних матчах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 13.09.2021 17:32
    +23
    Чем таким Малиновский запомнился или где отличился, что некоторые при жизни памятники ему хотят ставить...
    Вот такие эксперты и подрывают авторитет главного тренера сборной, пусть и с приставкой и.о.
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    VIPsector1
    online
    VIPsector1, 13.09.2021 17:38
    +22
    А я считаю, что Петраков прав. Малиновской сейчас не стабилен. И наконец-то в кои веки у тренера есть яйца.
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    Maximus
    Maximus, 13.09.2021 17:43
    +15
    При всём уважении к Руслану Малиновскому, но он в той ситуации повёл себя по-дурацки.
    Лично я в 2021-м не наблюдал Руслана в активных действиях на поле. Шева ещё на Евро усадил его на банку, и это решение было полностью оправданно. Конечно, авторитет Андрея в мире футбола огромен и Руслан побоялся вести себя как "обиженная девочка", а Петракову начал козни строить. Обвинять в этой ситуации Петракова глупо, поскольку ломать конструкцию игры под одного "звёздного" игрока совсем не рационально.
    Ну а комментарии Сабо ничего кроме улыбки не вызывают
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    Etana
    online
    Etana, 13.09.2021 17:39
    +14
    Советчик, мля. Как будто специально хочет унизить Петракова и окончательно добить сборную.
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 13.09.2021 17:55
    +12
    Вообще все эти обиды показывают, что наши футболисты имеют завышенную самооценку. В той же сборной Франции, с которой мы недавно играли, на каждую позицию по несколько футболистов играющих в топ клубах и как-то все спокойно.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 18:14
    +7
    Реально Петракову зараз не позавидуєш... Ото на нього тиск пішов..... Мало того, що прийняв команду у плачевному стані і становищі за тиждень до офіційних ігр, так ще піжони починають свої панти клеїти і "експерти" різні вчити, як жити...
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 18:02
    +6
    Незнаю, спостерігаючи останні ігри Маліновського і Шапаренка, я теж вважаю, що Шапаренко набагато кращий гравець на сьогодні від піжона Маліновського. Ставити в основу збірної тільки за те, шо хтось стабільний гравець лавки Аталанти, це брєд! Шапаренко трудяга зараз виглядає набагато краще за Руслана.
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 13.09.2021 18:25
    +6
    Со слов Сабо, Петраков не прав, потому что поломал схему Шевченко с прекрасной полузащитой . Да уж... Грустное зрелище вызывала это "схема", называлась "бей-беги", а там как повезёт. Иногда везло, конечно, но настоящую серьёзную схему игры можно было увидеть в последнем матче с Францией. Очень бы хотелось, чтобы Петраков не обращал внимание на всех "экспертов" и подольше побыл у руля сборной, тогда, уверен, скоро все наши "звёзды" будут бороться за место в составе уровнем игры и самоотдачи, а не приезжать номер отбыть...
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    igorek
    online
    igorek, 13.09.2021 18:26
    +4
    Этот маразматик Сабо все время какуюто хрень тявкает уже задолбал.Малиновский последнее время ни чем не блещит на его место можно поставить не одного игрока.А Павелко прав Малина не такой великий игрок чтобы фыркать такие свездюльки как Селезнев Хачериди и Милевский уже дофыркались и где они в ж...пе Малина также может там окозаться .
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    Djoni1983
    online
    Djoni1983, 13.09.2021 18:16
    +4
    О,нашёлся тут супер игрок! Да он в последнее время нулевой вообще,уж лучше пусть молодёжь ставит,та хоть стараться будет и больше толку будет,пусть не плачет,а доказывает свою необходимость сборной на поле с такими ''грозными" соперниками как Казахстан и Финляндия,а то Казахам забить не может,но зато плакать и обижаться умеет...
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 18:23
    +3
    Знаю одне, шо Олежик Лужний ще би пі.......ди дав Маліновському...
    Якась обідчива тьолочка Руслан... Грати треба, а не обіженим втікати ...
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 18:09
    +3
    Та ну, шо за бред? если пользы от игрока нет, то и вызывать не стоит, да и игрок там далеко не Шева в лучшие годы шоб носится с ним да в состав ставить даже если обстоятельства
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    igorek
    online
    igorek, 13.09.2021 18:37
    +2
    Малиновский ка игрок играющий за рубижом должен показать дисцеплину и помощь тренеру а он ведет себя как обиженый ребенок. Руслану надо задуматься о своем хорактере. А Сабо пора ити на пенсию ато когда он дает интервью то его рот оперижает мысли.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 18:06
    +2
    Походу Гасперіні має прислухатись до Сабо................
    Ссылка
    Pychnenko
    online
    Pychnenko, 13.09.2021 18:19
    +2
    В футболе немногие футболисты уровня Месси или Роналду могут считать, что на них можно завязывать всю игру команды и они (никогда) не подведут. Всегда в тонусе, всегда заряжены на игру. ПРОФЕССИОНАЛЫ. Португальцы, вон, выиграли финал и без Роналду. Коль, уже на то пошло. Ну, а Руслану, надо конечно, чем раньше тем лучше, изжить в себе эту обидчивость. Не дай бог, закроется в себе, это катастрофа для игровых, командных видов состизаний.
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    alex55
    online
    alex55, 13.09.2021 18:33
    +1
    У Сабо уже давно старческий маразм, поэтому удивляться его умозаключениям не нужно.
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    elPadrino
    elPadrino, 13.09.2021 18:07
    +1
    интересно,через сколько минут Йожеф Йожефович забыват то,что говорит?
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    Валера Ференс
    Валера Ференс, 13.09.2021 17:57
    0
    Pop Pop, 13.09.2021 17:41
    Ага,давайте петраков-красавец,Малиновский-отстой,да только Малиновский действительно лучший украинский футболист,а то что Шева его ставил на евро на другую позицию))Петракова быстро забудете и будете дружно хаять после ближайших матчей ,вспоминать какой у нас есть хороший игрок Малиновский.Вы похожи на шакалов граждане обсуждающие и осуждающие
    Розумний,аж страшно!
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 13.09.2021 18:03
    -2
    Валера Ференс, 13.09.2021 17:57
    Розумний,аж страшно!
    Тебе это не грозит,судя по размеру и возрасту монитора на фото твоей лички
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 13.09.2021 17:41
    -11
    Ага,давайте петраков-красавец,Малиновский-отстой,да только Малиновский действительно лучший украинский футболист,а то что Шева его ставил на евро на другую позицию))Петракова быстро забудете и будете дружно хаять после ближайших матчей ,вспоминать какой у нас есть хороший игрок Малиновский.Вы похожи на шакалов граждане обсуждающие и осуждающие
    Ссылка
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