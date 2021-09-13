Йожеф САБО: «Петраков поломал схему, которую создал Шевченко»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что наставнику Александру Петракову нужно прояснить ситуацию с хавбеком Русланом Малиновским.
«Я считаю, что возникшая ситуация с Малиновским — потеря для сборной Украины. С одной стороны, Петраков не прав. Он поломал схему с прекрасной полузащитой, которую создал Андрей Шевченко. За счёт нее сборная выигрывала много матчей. Это на Евро не получилось особо, потому что Ярмоленко и Степаненко были после травм, Малиновский был уставшим с болячкой, а Зинченко приехал за неделю до турнира».
«С другой стороны, если Петраков сказал Малиновскому, что он не вписывается в его схему, то желание футболиста досрочно покинуть сборную объяснимо. В любом случае, для сборной это потеря. На сегодняшний день сильнее Малиновского игрока нет».
«Думаю, Петракову надо говорить с футболистом, объяснять. Руслан обиделся, наверное, сказал не вызывайте меня больше. Если он Петракову нужен, тренеру придется ему звонить, если нет — разговора не получится», - сказал Сабо.
Ранее Петраков подробно рассказал о ситуации с Малиновским, который почти не получал игрового времени в последних матчах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Вот такие эксперты и подрывают авторитет главного тренера сборной, пусть и с приставкой и.о.
Лично я в 2021-м не наблюдал Руслана в активных действиях на поле. Шева ещё на Евро усадил его на банку, и это решение было полностью оправданно. Конечно, авторитет Андрея в мире футбола огромен и Руслан побоялся вести себя как "обиженная девочка", а Петракову начал козни строить. Обвинять в этой ситуации Петракова глупо, поскольку ломать конструкцию игры под одного "звёздного" игрока совсем не рационально.
Ну а комментарии Сабо ничего кроме улыбки не вызывают
Якась обідчива тьолочка Руслан... Грати треба, а не обіженим втікати ...
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