ПСЖ и Реал. Харьковский Жилстрой-1 узнал соперников в Лиге чемпионов

13 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого в истории группового этапа женской Лиги чемпионов.
Украинская команда «Жилстрой-1» (Харьков) пробилась в групповой раунд и по итогам жеребьевки попала в группу B.
Соперниками чемпионок Украины будут команды «ПСЖ» (Франция), «Реал» Мадрид (Испания) и «Брейдаблик» (Исландия).
Матчи групповой стадии женской ЛЧ пройдут в период с 5 октября по 16 декабря.
Напомним, на пути к групповому раунду «Жилстрой-1» в квалификации переиграл болгарскую «Софию», словенское «Помурье» и кипрский «Аполлон».
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2021/22 среди женщин
- Группа A: Челси (Англия), Вольфсбург (Германия), Ювентус (Италия), Серветт (Швейцария)
- Группа B: ПСЖ (Франция), Брейдаблик (Исландия), Реал (Испания), Жилстрой-1 (Украина)
- Группа C: Барселона (Испания), Арсенал (Англия), Хоффенхайм (Германия), Кеге (Дания)
- Группа D: Бавария (Германия), Лион (Франция), Хеккен (Швеция), Бенфика (Португалия)
Источник — Sport.ua
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