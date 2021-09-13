ПСЖ и Реал. Харьковский Жилстрой-1 узнал соперников в Лиге чемпионов

Украинская команда по итогам жеребьевки попала в группу B

  • 13.09.2021 14:50
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ПСЖ и Реал. Харьковский Жилстрой-1 узнал соперников в Лиге чемпионов
© УЕФА

13 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого в истории группового этапа женской Лиги чемпионов.

Украинская команда «Жилстрой-1» (Харьков) пробилась в групповой раунд и по итогам жеребьевки попала в группу B.

Соперниками чемпионок Украины будут команды «ПСЖ» (Франция), «Реал» Мадрид (Испания) и «Брейдаблик» (Исландия).

Матчи групповой стадии женской ЛЧ пройдут в период с 5 октября по 16 декабря.

Напомним, на пути к групповому раунду «Жилстрой-1» в квалификации переиграл болгарскую «Софию», словенское «Помурье» и кипрский «Аполлон».

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2021/22 среди женщин

  • Группа A: Челси (Англия), Вольфсбург (Германия), Ювентус (Италия), Серветт (Швейцария)
  • Группа B: ПСЖ (Франция), Брейдаблик (Исландия), Реал (Испания), Жилстрой-1 (Украина)
  • Группа C: Барселона (Испания), Арсенал (Англия), Хоффенхайм (Германия), Кеге (Дания)
  • Группа D: Бавария (Германия), Лион (Франция), Хеккен (Швеция), Бенфика (Португалия)

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Источник — Sport.ua

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