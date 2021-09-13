Александр БАБИЧ: «Десну еще будет штормить»

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился мнением о поединке «Ворскла» — «Десна» (2:2) в 7-м туре УПЛ.

«Этот поединок я бы назвал вторым центральным в туре после игры «Шахтер» — «Днепр-1». Пропустив два быстрых мяча, я не видел за счет чего черниговцы смогли бы отыграться, но в коллективе Александра Рябоконя есть лидеры, которых смогли удержать в команде. Поражение от «Ворсклы» было бы не совсем заслуженным, если брать матч в целом. Реабилитировалась ли «Десна» за два крупных поражения от «Динамо» и «Вереса»? Трудно сказать. Однако, учитывая проблемы финансового характера, черниговцев еще будет штормить», — считает Бабич.