Андрей КУЛАКОВ: «Я знал, что я забью»

Футболист «Мариуполя» Андрей Кулаков поделился впечатлениями о победе над «Колосом» (3:1) в поединке 7-го тура УПЛ.
— «Мариуполь» шокировал «Колос» двумя довольно быстрыми мячами в первом тайме. Такой был план на игру?
— Это результат нашей работы. Первый гол мы забили после штрафного. Второй — хорошо выбежали в контратаку. Леша Кащук сделал хорошую передачу, я вышел один на один и реализовал момент.
— До забитого мяча у вас было еще несколько хороших возможностей. Не нервничали из-за того, что не получилось забить?
— Нет. Я знал, что еще будут моменты, и я забью. Так в итоге и получилось.
— Какие коррективы в перерыве внес Остап Маркевич в игру команды? Ведь было понятно, что «Колос», проигрывая, пойдет ва-банк.
— В конце первого тайма мы немного подсели. Поэтому в перерыве тренеры просили нас встречать соперника выше, больше атаковать, чтобы заставить соперника обороняться. Мы исправили эти моменты и довели игру до победы.
— После того как «Колос» отыграл один мяч, не было страха упустить победу?
— Нет! У команды сегодня была уверенность, что мы выиграем и увезем отсюда три очка, — сказал Кулаков в интервью каналу «Футбол 1».
Источник — ФК Мариуполь
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