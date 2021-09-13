Андрей КУЛАКОВ: «Я знал, что я забью»

Футболист «Мариуполя» доволен победой над «Колосом» (3:1)

  • 13.09.2021 14:21
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  • 1 комментарий
Андрей КУЛАКОВ: «Я знал, что я забью»
© ФК Мариуполь. Андрей Кулаков

Футболист «Мариуполя» Андрей Кулаков поделился впечатлениями о победе над «Колосом» (3:1) в поединке 7-го тура УПЛ.

— «Мариуполь» шокировал «Колос» двумя довольно быстрыми мячами в первом тайме. Такой был план на игру?
— Это результат нашей работы. Первый гол мы забили после штрафного. Второй — хорошо выбежали в контратаку. Леша Кащук сделал хорошую передачу, я вышел один на один и реализовал момент.

— До забитого мяча у вас было еще несколько хороших возможностей. Не нервничали из-за того, что не получилось забить?
— Нет. Я знал, что еще будут моменты, и я забью. Так в итоге и получилось.

— Какие коррективы в перерыве внес Остап Маркевич в игру команды? Ведь было понятно, что «Колос», проигрывая, пойдет ва-банк.
— В конце первого тайма мы немного подсели. Поэтому в перерыве тренеры просили нас встречать соперника выше, больше атаковать, чтобы заставить соперника обороняться. Мы исправили эти моменты и довели игру до победы.

— После того как «Колос» отыграл один мяч, не было страха упустить победу?
— Нет! У команды сегодня была уверенность, что мы выиграем и увезем отсюда три очка, — сказал Кулаков в интервью каналу «Футбол 1».

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 13.09.2021 14:30
    +2
    подтверждаю: он знал,что он забьёт
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