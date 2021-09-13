Виктор СКРИПНИК: «Хотелось поправить турнирную ситуацию»

Наставник «Зари» – о ничьей с «Рухом»

  • 13.09.2021 14:17
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Виктор СКРИПНИК: «Хотелось поправить турнирную ситуацию»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень повлиял первый гол на игру, как обычно бывает с моей командой. Первый и единственный момент, индивидуальная ошибка игрока приводит к реализации его от соперника. Нужно будет разобрать эту игру.  Мы сейчас будем ехать домой без настроения. Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка. Может не хватило целеустремлённости или того сумасшедшего желания в штрафной, ведь моменты есть, но мячи не залетают», - сказал Скрипник.

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Источник — ФК Заря

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