Известен арбитр матча Шериф – Шахтер

Игру отсудит немецкая бригада во главе с Денизом Айтекином

  • 13.09.2021 14:20
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  • 1 комментарий
Известен арбитр матча Шериф – Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз Айтекин

В среду, 15 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шерифом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Мартин Петерсен. Арбитр ВАР – Кристиан Дингерт. Ассистент арбитра ВАР – Маркус Зинн.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» - «Бенфика».

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 15:01
    -1
    Только Шахтёр — только победа!
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