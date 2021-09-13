Известен арбитр матча Шериф – Шахтер

В среду, 15 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шерифом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Мартин Петерсен. Арбитр ВАР – Кристиан Дингерт. Ассистент арбитра ВАР – Маркус Зинн.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» - «Бенфика».