Известен арбитр матча Шериф – Шахтер

В среду, 15 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шерифом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Мартин Петерсен. Арбитр ВАР – Кристиан Дингерт. Ассистент арбитра ВАР – Маркус Зинн.
Ранее стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» - «Бенфика».
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Источник — УЕФА
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