Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Динамо – Бенфика

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика» (Португалия).



Команды на поле НСК «Олимпийский» выведет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.



На линиях ему будут помогать Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Четвертый судья – Крейг Поусон. Видеопомощник рефери также из Англии – Крис Кэванах, его ассистент из Австрии – Джарред Джиллетт.



Встреча состоится 14 сентября и начнется в 22:00.

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