Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Динамо – Бенфика

Энтони Тейлор выведет команды на поле НСК «Олимпийский»

  • 12.09.2021 14:33
  • 1039 просмотров
  • 2 комментария
Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Динамо – Бенфика
© УЕФА. Энтони Тейлор

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика» (Португалия).
 
Команды на поле НСК «Олимпийский» выведет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
 
На линиях ему будут помогать Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Четвертый судья – Крейг Поусон. Видеопомощник рефери также из Англии – Крис Кэванах, его ассистент из Австрии – Джарред Джиллетт.
 
Встреча состоится 14 сентября и начнется в 22:00.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 12.09.2021 15:06
    0
    Будут давать играть, на мелкие фолы не будут обращать внимания.
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    avk2307
    online
    avk2307, 12.09.2021 14:38
    +1
    Неплохой вариант. Он по моему шахтер с Монако судил.
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