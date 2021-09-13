Гегедош и Шестаков близки к возвращению в общую группу Вереса

Роберт может вернуться на футбольное поле не ранее 9 тура УПЛ

  • 13.09.2021 13:53
  • 61 просмотр
  • 0 комментариев
Гегедош и Шестаков близки к возвращению в общую группу Вереса
© ФК Верес. Роберт Гегедош

Ровенский «Верес» еще не сможет рассчитывать на одного из лидеров, нападающего Роберта Гегедоша. В матче пятого тура УПЛ с «Минаем» (1:0) он повредил плечо и 25 августа был прооперирован.

По имеющейся информации, на этой неделе Гегедош планирует возобновить тренировки в общей группе, однако в лучшем случае будет готов помочь «Вересу» только в поединке 9 тура - с донецким «Шахтером».

Также близок к возвращению в общую группу летний новичок ровенчан - полузащитник Сергей Шестаков.

Напомним, что пока «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 8 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности