Гегедош и Шестаков близки к возвращению в общую группу Вереса

Ровенский «Верес» еще не сможет рассчитывать на одного из лидеров, нападающего Роберта Гегедоша. В матче пятого тура УПЛ с «Минаем» (1:0) он повредил плечо и 25 августа был прооперирован.

По имеющейся информации, на этой неделе Гегедош планирует возобновить тренировки в общей группе, однако в лучшем случае будет готов помочь «Вересу» только в поединке 9 тура - с донецким «Шахтером».

Также близок к возвращению в общую группу летний новичок ровенчан - полузащитник Сергей Шестаков.

Напомним, что пока «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 8 очков.