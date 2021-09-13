Гегедош и Шестаков близки к возвращению в общую группу Вереса

Ровенский «Верес» еще не сможет рассчитывать на одного из лидеров, нападающего Роберта Гегедоша. В матче пятого тура УПЛ с «Минаем» (1:0) он повредил плечо и 25 августа был прооперирован.
По имеющейся информации, на этой неделе Гегедош планирует возобновить тренировки в общей группе, однако в лучшем случае будет готов помочь «Вересу» только в поединке 9 тура - с донецким «Шахтером».
Также близок к возвращению в общую группу летний новичок ровенчан - полузащитник Сергей Шестаков.
Напомним, что пока «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 8 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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