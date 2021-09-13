ФОТО. Ибрагимович показал, как выглядело его колено после операции

Вчера Златан триумфально вернулся в игру

  • 13.09.2021 12:42
  • 2074 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Ибрагимович показал, как выглядело его колено после операции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Вчера «Милан» в третьем туре Серии А дома обыграл «Лацио» 2:0. Златан Ибрагимович забил спустя 7 минут после выхода на замену.

Для 39-летнего шведа это был первый матч после операции на колене, которую он перенес в июне. Ибрагимович у себя в Инстаграме показал, как выглядело его колено 19 июня после операции:

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 13.09.2021 13:36
    0
    Нелегкая жизнь футболистов.
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