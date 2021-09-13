ФОТО. Ибрагимович показал, как выглядело его колено после операции

Вчера «Милан» в третьем туре Серии А дома обыграл «Лацио» 2:0. Златан Ибрагимович забил спустя 7 минут после выхода на замену.
Для 39-летнего шведа это был первый матч после операции на колене, которую он перенес в июне. Ибрагимович у себя в Инстаграме показал, как выглядело его колено 19 июня после операции:
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Источник — Instagram
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