ФОТО. Ибрагимович показал, как выглядело его колено после операции

Вчера «Милан» в третьем туре Серии А дома обыграл «Лацио» 2:0. Златан Ибрагимович забил спустя 7 минут после выхода на замену.

Для 39-летнего шведа это был первый матч после операции на колене, которую он перенес в июне. Ибрагимович у себя в Инстаграме показал, как выглядело его колено 19 июня после операции: