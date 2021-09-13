Ювентус собирается купить защитника Реала

«Ювентус» собирается усилить состав защитником «Реала» Ферланом Менди.
Отмечается, что итальянский клуб видит в французе замену Алексу Сандро, который неудачно начал сезон. Возможно, «Реал» согласится продать своего игрока, потому что новый тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверяет место не левом фланге защиты молодому воспитаннику мадридского клуба Мигелю Гутьерресу, а не Менди.
Ориентировочная стоимость Менди - 50 млн евро.
Ранее «Ювентус» определился с главной целью в зимнее трансферное окно.
Источник — Goal.com
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