Ювентус определился с главной целью в зимнее трансферное окно

Туринский клуб намерен подписать хавбека «Монако» Орельена Тчуамени

  • 11.09.2021 11:52
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус определился с главной целью в зимнее трансферное окно
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» считает 21-летнего французского опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени главной трансферной целью клуба будущей зимой.

Футболистом также активно интересуется лондонский «Челси».

Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» летом 2020 года за €18 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Монако» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 11.09.2021 13:00
    0
    Он все 70 стоит....
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