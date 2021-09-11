Ювентус определился с главной целью в зимнее трансферное окно

Туринский «Ювентус» считает 21-летнего французского опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени главной трансферной целью клуба будущей зимой.

Футболистом также активно интересуется лондонский «Челси».

Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» летом 2020 года за €18 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Монако» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.