Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Десна должна была играть исключительно на победу»

Форвард «Десны» Денис Безбородько прокомментировал ничью 2:2 с «Ворсклой» в седьмом туре УПЛ:

«Во-первых, после двух матчей по 0:4, мы должны были выходить на поле, и играть исключительно на победу, однако что-то у нас не идет в последнее время.

Считаю, что в таких условиях, 2:2 — вполне закономерный результат по игре для обеих команд. Надо двигаться дальше, вновь искать причины своих ошибок, исправлять их, и уже готовиться к следующему матчу».