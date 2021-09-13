Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Десна должна была играть исключительно на победу»

Форвард «Десны» - о матче против «Ворсклы»

  • 13.09.2021 12:06
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Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Десна должна была играть исключительно на победу»
© ФК Десна. Денис Безбородько

Форвард «Десны» Денис Безбородько прокомментировал ничью 2:2 с «Ворсклой» в седьмом туре УПЛ:

«Во-первых, после двух матчей по 0:4, мы должны были выходить на поле, и играть исключительно на победу, однако что-то у нас не идет в последнее время.

Считаю, что в таких условиях, 2:2 — вполне закономерный результат по игре для обеих команд. Надо двигаться дальше, вновь искать причины своих ошибок, исправлять их, и уже готовиться к следующему матчу».

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Источник — Football.ua

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