Александр БАБИЧ: «Шахтер на классе обыграл Днепр-1»

Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал победы «Динамо» и «Шахтера» в матчах 7-го тура УПЛ. Напомним, киевляне обыграли «Металлист 1925», а донецкий клуб оказался сильнее «Днепра-1». «Заря» сыграла вничью с «Рухом».

««Динамо», как мне кажется, малой кровью добыло победу в Харькове. Киевляне, как, впрочем, и «Шахтер», и «Заря», ставили во главу угла результат. У «горняков» был самый сложный соперник. «Днепр-1» показал неплохую организацию игры, но от команды Игора Йовичевича хотелось большего увидеть в атакующих действиях. Днепряне не поставили неразрешимых задач авторитетному сопернику. «Горняки» на классе добыли победу.

«Заря» сыграла против команды, тренер которой умеет закрываться. Если в прошлых матчах луганчане должны были пенять сами на себя за не реализацию, на этот раз россыпи возможностей забить у них не было. Разве что под занавес встречи, когда Виктор Скрипник усилил атаку, у ворот «Руха» стало жарковато. Впрочем, и проблемы в центре обороне у «Зари» остаются. Эти промахи повлияли на исход встречи во Львове», - сказал Бабич.