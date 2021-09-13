Чигринский дебютировал за Ионикос в матче с АЕКом

Вчера Дмитрий Чигринский дебютировал за свой новый клуб, «Ионикос». В матче чемпионата Греции «Ионикос» встречался с бывшими клубом Чигринского – АЕКом.

Украинский защитник вышел в основе и провел на поле все 90 минут. На 51-й минуте Чигринский получил желтую карточку.

Матч завершился победой АЕКа со счетом 3:0. С 33-й минуты «Ионикос» играл в меньшинстве.