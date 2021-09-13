Ливерпуль дает четырехлетний контракт Мане

«Ливерпуль» намерен сохранить в составе нападающего Садио Мане.
Как сообщает инсайлер Николо Скира, английский клуб готов предложить футболисту контракт до лета 2025 года.
В этом сезоне Мане сыграл 4 матча в АПЛ и стал автором двух мячей.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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