Александр РЯБОКОНЬ: «Против Ворсклы получилась боевая игра на характере»

В матче 7 тура УПЛ «Ворскла» и «Десна» сыграли вничью 2:2. Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился впечатлениями.

«Можно сказать, что в целом была достаточно равная игра. Закономерно, что соперники смогли отметиться дважды на этом фоне. Правда, не совсем закономерно, что забивали они именно при контратаках, хотя имели позиционное преимущество. Однако потом сумели собраться, молодцы.

Во втором тайме более интересно выглядели в атаке, были моменты как у нас, так и у соперников. Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча, то, конечно, заработали, заслужили три очка своей игрой после двух пропущенных мячей. Как и всегда, у нас получилась боевая игра на характере против «Ворсклы»», - сказал Рябоконь.