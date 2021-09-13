Александр РЯБОКОНЬ: «Против Ворсклы получилась боевая игра на характере»

«Десне» удалось отыграться в матче с полтавчанами

  • 13.09.2021 09:15
  • 207 просмотров
  • 0 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Против Ворсклы получилась боевая игра на характере»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

В матче 7 тура УПЛ «Ворскла» и «Десна» сыграли вничью 2:2. Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился впечатлениями.

«Можно сказать, что в целом была достаточно равная игра. Закономерно, что соперники смогли отметиться дважды на этом фоне. Правда, не совсем закономерно, что забивали они именно при контратаках, хотя имели позиционное преимущество. Однако потом сумели собраться, молодцы.

Во втором тайме более интересно выглядели в атаке, были моменты как у нас, так и у соперников. Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча, то, конечно, заработали, заслужили три очка своей игрой после двух пропущенных мячей. Как и всегда, у нас получилась боевая игра на характере против «Ворсклы»», - сказал Рябоконь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности