Бензема вышел на 10-е место по голам в Ла Лиге

Форвард «Реала» забил уже 197 голов в чемпионате Испании

  • 13.09.2021 07:47
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Бензема вышел на 10-е место по голам в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард «Реала» Карим Бензема стал автором хет-трика в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» (5:2).

Нападающий вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира в истории.

На счету Бензема 197 голов в чемпионате Испании, он обошел бывшего игрока «Валенсии» Эдмундо Суареса, который отличился 195 раз.

Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.

В этом сезоне на счету Бензема сыграл четыре матча, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Источник — Sport.ua

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