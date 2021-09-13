Бензема вышел на 10-е место по голам в Ла Лиге

Французский форвард «Реала» Карим Бензема стал автором хет-трика в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» (5:2).

Нападающий вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира в истории.

На счету Бензема 197 голов в чемпионате Испании, он обошел бывшего игрока «Валенсии» Эдмундо Суареса, который отличился 195 раз.

Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.

В этом сезоне на счету Бензема сыграл четыре матча, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.