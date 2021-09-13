Алексей ХОБЛЕНКО: «Покер посвящаю сыну»

В матче 8 тура в Первой лиге «Кривбас» – «Ужгород» (5:0) нападающий хозяев Алексей Хобленко оформил покер. Экс-игрок молодежной сборной Украины рассказал, приходилось ли ему раньше забивать четыре мяча в одном поединке.

«Такое со мной произошло впервые. Когда выступал за норвежский «Стабек», то в одном из товарищеских поединков оформил хет-трик, а вот «дублей» в моем активе предостаточно, кстати, и выступая за «Кривбасс».

Сегодняшние забитые мячи были на любой вкус, благодарен партнерам за поддержку. Посвящаю свои голы моему двухмесячному сыну - Ивану.

Важно, что удалось прервать трехматчевую безголевую серию», - сказал Хобленко.

Напомним, что Алексей Хобленко с восемью забитыми голами возглавляет гонку бомбардиров Первой лиги.