Остап МАРКЕВИЧ: «Сейчас бойцовские качества выходят на первый план»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал выездную победу над «Колосом» (3:1) в 7 туре УПЛ.

«Я бы не сказал, что это лучшая игра моей команды в сезоне. Если рассматривать матч в контексте бойцовских качеств и характера, то, возможно, да. Но если рассматривать в контексте футбола, который мы продемонстрировали, то, конечно, были игры и получше. Сейчас для нас аспект бойцовских качеств выходит на первый план.

Если три гола забиваются в похожем стиле, то это не может быть случайностью. Мы тренируем эти аспекты. У наших футболистов есть возможности, которые мы пытаемся использовать, - скорость и контратаки», - сказал Маркевич.