Остап МАРКЕВИЧ: «Сейчас бойцовские качества выходят на первый план»

Наставник «Мариуполя» – о победе над «Колосом»

  • 13.09.2021 04:21
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Остап МАРКЕВИЧ: «Сейчас бойцовские качества выходят на первый план»
© Футбол 1/2/3. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал выездную победу над «Колосом» (3:1) в 7 туре УПЛ.

«Я бы не сказал, что это лучшая игра моей команды в сезоне. Если рассматривать матч в контексте бойцовских качеств и характера, то, возможно, да. Но если рассматривать в контексте футбола, который мы продемонстрировали, то, конечно, были игры и получше. Сейчас для нас аспект бойцовских качеств выходит на первый план.

Если три гола забиваются в похожем стиле, то это не может быть случайностью. Мы тренируем эти аспекты. У наших футболистов есть возможности, которые мы пытаемся использовать, - скорость и контратаки», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

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