В среду, 15 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» примет итальянский «Милан».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» – «Милан». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Милан» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Милан».
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Источник — Sport.ua
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