Юрий МОРОЗ: «Мои парни здорово вернулись в игру после 0:2»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал результат поединка с «Минаем» (2:2), который состоялся в 7 туре чемпионата Украины.
«Моменты будем вспоминать. Много сегодня не реализовали моментов. Но получилась боевая ничья. Минаю дома родные стены помогают.
Мои парни здорово вернулись в игру после 0:2. Ванат и Авагимян забили великолепные голы. Хотелось, конечно, победы, но увы», - подытожил Мороз.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.