Юрий МОРОЗ: «Мои парни здорово вернулись в игру после 0:2»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал результат поединка с «Минаем» (2:2), который состоялся в 7 туре чемпионата Украины.

«Моменты будем вспоминать. Много сегодня не реализовали моментов. Но получилась боевая ничья. Минаю дома родные стены помогают.

Мои парни здорово вернулись в игру после 0:2. Ванат и Авагимян забили великолепные голы. Хотелось, конечно, победы, но увы», - подытожил Мороз.