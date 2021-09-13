Василий КОБИН: «В таких играх нужно дожимать»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал результат поединка с одесским «Черноморцем» (2:2), который состоялся в 7 туре чемпионата Украины.

«Хорошее было начало с нашей стороны. Мы начали игру уверенно, владели инициативой. В начале поединка мы создали несколько моментов, были ближе к голу, а потом «Черноморец» выровнял игру и начал нам создавать проблемы.

Если брать с точки зрения болельщиков, то сегодня вышла прекрасная игра с кучей голевых моментов как в одни ворота, так и в другие. В таких играх нужно дожимать, максимально быть сконцентрированным. Тогда бы мы эту победу не отпустили.

После второго забитого гола пропала концентрация. Пропустили гол, «Черноморец» почувствовал уверенность в своих силах и пошел вперед. Потом у нас начались проблемы», - сказал Кобин.