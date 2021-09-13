Польша – Украина – 3:7. Евролига-2021. Видео голов и обзор матча

12 сентября сборная Украины по пляжному футболу одержала победу над командой Польши в матче за 7-е место Суперфинала Евролиги-2021.
После поражения в групповом раунде от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) подопечные Николая Костенко в своеобразном утешительном финале встречались с Польшей. Сине-желтые ответственно подошли к поединку и доказали свое преимущество, забив в ворота соперника 7 мячей, на которые поляки ответили лишь тремя.
Следует отметить выступление Юрия Щерицы и Максима Войтка, которые записали на свой счет дубли. Итак, 7:3 и сборная Украины занимает 7-е место в Суперфинале Евролиги-2021.
Победителем турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале команду Беларуси (7:4).
Суперфинал Евролиги-2021. Матч за 7-е место
Польша – Украина – 3:7
Голы: Баран (1, 30), Бистула (33) – А. Борсук (11), И. Борсук (16), Войтенко (23), Щерица (23, 26), Войток (25, 36).
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.
Евролига 2021. Турнирные таблицы группового раунда
Стыковые матчи, 12 сентября
- 10:45. За 7 место. Польша – Украина – 3:7
- 14:45. За 5 место. Россия – Швейцария – 12:4
- 16:00. За 3 место. Испания – Италия – 3:5
- 20:00. За 1 место. Беларусь – Португалия – 4:7
Источник — Sport.ua
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