Польша – Украина – 3:7. Евролига-2021. Видео голов и обзор матча

12 сентября сборная Украины по пляжному футболу одержала победу над командой Польши в матче за 7-е место Суперфинала Евролиги-2021.

После поражения в групповом раунде от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) подопечные Николая Костенко в своеобразном утешительном финале встречались с Польшей. Сине-желтые ответственно подошли к поединку и доказали свое преимущество, забив в ворота соперника 7 мячей, на которые поляки ответили лишь тремя.

Следует отметить выступление Юрия Щерицы и Максима Войтка, которые записали на свой счет дубли. Итак, 7:3 и сборная Украины занимает 7-е место в Суперфинале Евролиги-2021.

Победителем турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале команду Беларуси (7:4).

Суперфинал Евролиги-2021. Матч за 7-е место

Польша – Украина – 3:7

Голы: Баран (1, 30), Бистула (33) – А. Борсук (11), И. Борсук (16), Войтенко (23), Щерица (23, 26), Войток (25, 36).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Евролига 2021. Турнирные таблицы группового раунда

Стыковые матчи, 12 сентября