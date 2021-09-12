Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в финале Евролиги

В последнем матче парни Николая Костенко уверенно переиграли Польшу

  • 12.09.2021 13:59
  • 1365 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в финале Евролиги
© УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу одержала победу над командой Польши в матче за седьмое место Суперфинала Евролиги-2021.
 
После поражения в групповом раунде от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) подопечные Николая Костенко в своеобразном утешительном финале встречались с Польшей. Сине-желтые забили в ворота соперника семь мячей, на которые поляки ответили лишь тремя.
 
Суперфинал Евролиги-2021. Матч за седьмое место

Польша - Украина - 3:7
Голы: Баран (1, 30), Бистула (33) - А. Борсук (11), И. Борсук (16), Войтенко (23), Щерица (23, 26), Войток (25, 36).
 
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.
 
Победитель турнира определится сегодня в матче между сборными Португалии и Беларуси, который начнется в 20.00 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.09.2021 14:44
    0
    ...це ті, які не поїхали в мАцкву (і нібито претендуали там на чемпіонство) ?
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