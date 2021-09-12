Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в финале Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу одержала победу над командой Польши в матче за седьмое место Суперфинала Евролиги-2021.
После поражения в групповом раунде от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) подопечные Николая Костенко в своеобразном утешительном финале встречались с Польшей. Сине-желтые забили в ворота соперника семь мячей, на которые поляки ответили лишь тремя.
Суперфинал Евролиги-2021. Матч за седьмое место
Польша - Украина - 3:7
Голы: Баран (1, 30), Бистула (33) - А. Борсук (11), И. Борсук (16), Войтенко (23), Щерица (23, 26), Войток (25, 36).
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.
Победитель турнира определится сегодня в матче между сборными Португалии и Беларуси, который начнется в 20.00 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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