ВИДЕО. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансфером в МЮ

Трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» состоялся две недели назад, однако тема все еще остается горячей.

На этот раз журналисты задали вопросы про трансферный рынок главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, и ответ не заставил себя ждать.

ВИДЕО Sport.ua. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансферу в МЮ