ВИДЕО. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансфером в МЮ

Громкий переход португальского форварда состоялся две недели назад

  • 12.09.2021 22:50
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ВИДЕО. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансфером в МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» состоялся две недели назад, однако тема все еще остается горячей.

На этот раз журналисты задали вопросы про трансферный рынок главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, и ответ не заставил себя ждать.

ВИДЕО Sport.ua. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансферу в МЮ

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Источник — Sport.ua

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