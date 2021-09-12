ВИДЕО. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансфером в МЮ

Трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» состоялся две недели назад, однако тема все еще остается горячей.
На этот раз журналисты задали вопросы про трансферный рынок главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, и ответ не заставил себя ждать.
ВИДЕО Sport.ua. Почему Роналду покинул Юве? Клопп удивлен его трансферу в МЮ
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Источник — Sport.ua
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