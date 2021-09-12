Конфликт интересов. Скрипнику предлагали возглавить сборную,но он отказался

Специалист имеет действующий контракт с луганской «Зарей»

  • 12.09.2021 21:52
  • 1609 просмотров
  • 1 комментарий
Конфликт интересов. Скрипнику предлагали возглавить сборную,но он отказался
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику предлагали возглавить сборную Украины.

Эту информацию сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Богдан Тимовчак, ссылаясь на разговор в кулуарах с работниками луганского клуба.

51-летнему Скрипнику предлагали совмещать работу в клубе с аналогичной должностью в сборной. В результате Скрипник отказался, поскольку имеет действующий контракт с «Зарей», а совмещение двух должностей является конфликтом интересов.

В результате после завершения контракта Андрея Шевченко и.о. тренера сине-желтых стал Александр Петраков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 12.09.2021 22:10
    0
    Клоунада началась опять..
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