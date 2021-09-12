Конфликт интересов. Скрипнику предлагали возглавить сборную,но он отказался

Главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику предлагали возглавить сборную Украины.
Эту информацию сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Богдан Тимовчак, ссылаясь на разговор в кулуарах с работниками луганского клуба.
51-летнему Скрипнику предлагали совмещать работу в клубе с аналогичной должностью в сборной. В результате Скрипник отказался, поскольку имеет действующий контракт с «Зарей», а совмещение двух должностей является конфликтом интересов.
В результате после завершения контракта Андрея Шевченко и.о. тренера сине-желтых стал Александр Петраков.
Источник — Футбол 1/2/3
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