Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Из-за Роналду результативность Дибалы снизилась»

Капитан «Ювентуса» надеется, что аргентинец снова станет лидером команды

  • 12.09.2021 21:47
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Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Из-за Роналду результативность Дибалы снизилась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что после ухода Криштиану Роналду лидером атак туринцев снова станет Пауло Дибала:

«Когда за вас играет футболист мирового уровня, такой, как Криштиану, команде нельзя не работать на него. И мы должны быть признательны Роналду за все, что он сделал за эти годы в «Юве». Но теперь мы идем дальше.

Это будет команда Дибалы. Из-за присутствия Роналду его результативность снизилась, но он ключевой футболист нашей команды, и это понятно всем».

Вчера «Ювентус» в третьем туре Серии А проиграл «Наполи» 1:2. Всего у туринцев лишь одно очко в трех стартовых турах.

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Источник — Football-Italia

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