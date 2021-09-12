4-й тур
Осасуна
1 : 4
Валенсия
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Валенсия на выезде разгромила Осасуну

«Летучие мыши» вышли в лидеры чемпионата

  • 12.09.2021 19:49
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Ла Лига. Валенсия на выезде разгромила Осасуну
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Валенсия» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги на выезде разгромила «Осасуну» 4:1. «Летучие мыши» благодаря этой победе набрали 10 очков, и теперь делят лидерство в турнирной таблице с «Атлетико» Мадрид, который ранее обыграл «Эспаньол».

Ла Лига. 4-й тур

«Осасуна» - «Валенсия» - 1:4
Голы: Монкайола 8 – Гомес 26, Эрнандес 50 (автогол), Гедеш 55, Альдерете 73

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Источник — Sport.ua

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