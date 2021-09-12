Ла Лига. Валенсия на выезде разгромила Осасуну

Сегодня «Валенсия» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги на выезде разгромила «Осасуну» 4:1. «Летучие мыши» благодаря этой победе набрали 10 очков, и теперь делят лидерство в турнирной таблице с «Атлетико» Мадрид, который ранее обыграл «Эспаньол».
Ла Лига. 4-й тур
«Осасуна» - «Валенсия» - 1:4
Голы: Монкайола 8 – Гомес 26, Эрнандес 50 (автогол), Гедеш 55, Альдерете 73
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Источник — Sport.ua
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