Ворскла – Десна. Известны стартовые составы

Сегодня «Ворскла» в матче седьмого тура УПЛ примет «Десну». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Бондаренко, Якубу, Чеснаков, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк, Рангел
«Десна»: Мысак, Жук, Селин, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Тотовицкий, Картушов, Волошин, Завийский, Безбородько
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Источник — УПЛ
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