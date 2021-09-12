Колос – Мариуполь. Известны стартовые составы

Сегодня, 12 сентября «Колос» в матче 7-го тура УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Маханьков, Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Ильин, Милько, Богданов, Силва, Чурко, Ситчинава
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Удод, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишнев, Шостак, Топалов, Кащук, Кулаков
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Источник — УПЛ
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