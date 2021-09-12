Чайка – Мункач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября в 15:00 проходит поединок 8-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) – «Мункач» (Мукачево).
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Мункач).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Гирный (Мункач).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Гирный (Мункач).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Потопальский (Чайка).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Василенко (Чайка).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Тыменко (Чайка).
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Источник — Sport.ua
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