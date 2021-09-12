Цыганков догнал Леоненко по количеству голов за Динамо

Выведя «Динамо» вперед в начале второго тайма матча с «Металлистом 1925» (2:0), Виктор Цыганков забил 79-й гол в составе киевского клуба во всех турнирах.
По этому бомбардирскому показателю вингеру «бело-синих» удалось догнать Виктора Леоненко, который шел на 7-м месте в списке лучших голеадоров-динамовцев во времена независимости Украины.
Отметим, что по количеству голов в чемпионате Украины Цыганков уже опережает Леоненко (65 против 61). Кроме украинской Премьер-лиги, 23-летний динамовец записал в свой актив еще 4 гола в национальном Кубке, 10 – в еврокубках.
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Источник — ФК Динамо Киев
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