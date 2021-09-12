Динамо забило 100-й мяч под руководством Луческу

Автором юбилейного гола стал Виктор Цыганков

  • 12.09.2021 01:11
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Динамо забило 100-й мяч под руководством Луческу
© ФК Динамо Киев

Поединок с «Металлистом 1925» оказался 50-м для Мирчи Луческу у руля «Динамо» (ЧУ - 33, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 13).

Юбилейный матч тренера киевляне отметили 100-м голом под его руководством, автором которого на 47-й минуте встречи стал Виктор Цыганков. А спустя 5 минут Денис Гармаш открыл счет уже второй динамовской сотни Луческу. 81 мяч бело-синие забили в УПЛ, 13 - в еврокубках, 4 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

К слову, для Цыганкова гол желто-синим оказался 85-м в карьере (ЧУ - 65, КУ - 4, ЕК - 10, СУ - 6), а для Гармаша - 45-м за «Динамо» (ЧУ - 28, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 8).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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