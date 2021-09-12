Много отбирал и хорошо боролся. Статистика Харатина в первом матче за Легию

26-летний украинский полузащитник Игорь Харатин накануне дебютировал за свою новую команду – польскую «Легию».

В поединке 7-го тура чемпионата Польши против «Шленска» (0:1) Харатин вышел на замену на 67-й минуте. Сыграл неплохо, показав хорошую статистику, однако это не помогло варшавской команде добыть положительный результат – на 85-й минуте «Шленск» забил и выиграл матч с минимальным преимуществом в счете.

Статистика Харатина: Минут на поле: 31

Все действия/удачные: 27/23

Передачи/точные: 16/14

Единоборства/выигранные: 9/8

Верховые единоборства/выигранные: 3/3

Перехваты: 1

Потери/на своей половине: 2/2

Отборы и подборы/на своей половине: 10/6

Отметим, что «Легия» неудачно стартовала в чемпионате Польши. В 5 сыгранных матчах команда набрала 6 очков и ныне занимает лишь 15-е место в турнирной таблице.