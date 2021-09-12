Харатин дебютировал за Легию, получил желтую карточку, команда уступила

Украинский хавбек Игорь Харатин сыграл впервые за «Легию». 26-летний футболист вышел на поле во втором тайме матча 7-го тура польской лиги между «Легией» и «Шленском».
Харатин получил желтую карточку, команда уступила со счетом 0:1.
«Шленск» – «Легия» 1:0
Гол: Гарсия, 85
«Шленск»: Шромник, Бейгер (Прашелик, 58), Голла, Тамаш, Павловски, Мончиньски, Левкот (Маковски, 42), Гарсия, Пих, Шварц (Вердаска, 58), Экспозито.
«Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Скибицки (Кастрати, 46), Слиш (Харатин, 67), Мартинш, Рибейру (Абу Ханна, 87), Лопес (Эмрели, 46), Лукиньяс (Мучи, 73), Пекхарт.
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Источник — Sport.ua
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