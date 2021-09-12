Харатин дебютировал за Легию, получил желтую карточку, команда уступила

Не совсем удачный первый матч в чемпионате Польши

  • 12.09.2021 09:23
  • 339 просмотров
  • 0 комментариев
Харатин дебютировал за Легию, получил желтую карточку, команда уступила
© ФК Легия

Украинский хавбек Игорь Харатин сыграл впервые за «Легию». 26-летний футболист вышел на поле во втором тайме матча 7-го тура польской лиги между «Легией» и «Шленском».

Харатин получил желтую карточку, команда уступила со счетом 0:1.

«Шленск» – «Легия» 1:0
Гол: Гарсия, 85

«Шленск»: Шромник, Бейгер (Прашелик, 58), Голла, Тамаш, Павловски, Мончиньски, Левкот (Маковски, 42), Гарсия, Пих, Шварц (Вердаска, 58), Экспозито.
«Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Скибицки (Кастрати, 46), Слиш (Харатин, 67), Мартинш, Рибейру (Абу Ханна, 87), Лопес (Эмрели, 46), Лукиньяс (Мучи, 73), Пекхарт.

Читайте также: Игорь ХАРАТИН: «Легия – идеальное место для меня».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности