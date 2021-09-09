Игорь ХАРАТИН: «Легия – идеальное место для меня»

Украинский хавбек – о своем трансфере

  • 09.09.2021 22:45
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Игорь ХАРАТИН: «Легия – идеальное место для меня»
© ФК Легия

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин рассказал о том, почему перешел из «Ференцвароша» в «Легию» из Варшавы:

«Я принял непростое решение. У меня было несколько предложений, но я не хочу больше об этом говорить, потому что я уважаю свой контракт с «Легией». Теперь я сосредоточусь только на своем периоде в Польше. «Легия» — идеальное место для меня, чтобы развиваться и находить новые вызовы.

Хотел ли я покинуть «Ференцварош»? Смена команды произошла из-за нескольких факторов. «Ференцварош» хорошо заработал на моей продаже, это было важно для меня. Я принял решение с болью на сердце, сложно об этом говорить.

Мой контракт с «Ференцварошем» закончился бы через год, а соглашение с «Легией» до лета 2024 года. Я почувствовал, что пора переключиться. Хочу проверить свои знания в новой стране, в новой лиге, в новом клубе».

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Источник — Nemzeti Sport

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