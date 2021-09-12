ФОТО. Элине Свитолиной исполнилось 27 лет

Двенадцатого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина празднует день рождения.
«27», – гласит подпись к нежному портрету теннисистки в инстаграме.
Отметим, что Свитолина переписала многие рекорды украинского тенниса, выиграв 16 титулов WTA и побывав в топ-3 мирового рейтинга. На недавнем US Open украинка дошла до 1/4 финала.
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Источник — Instagram
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