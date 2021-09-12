ФОТО. Элине Свитолиной исполнилось 27 лет

Лучшая украинская теннисистка празднует день рождения

  • 12.09.2021 13:35
  • 1798 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Элине Свитолиной исполнилось 27 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Двенадцатого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина празднует день рождения.
 
«27», – гласит подпись к нежному портрету теннисистки в инстаграме.
 
Отметим, что Свитолина переписала многие рекорды украинского тенниса, выиграв 16 титулов WTA и побывав в топ-3 мирового рейтинга. На недавнем US Open украинка дошла до 1/4 финала.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    antt
    online
    antt, 12.09.2021 14:50
    0
    Все таки попри переважно четвертфінали на ТВШ як найбільше досягнення Еліні вдається триматися в першій п'ятірці WTA. Після олімпіади вона ніби одержала певний буст в своїй грі - і можливо одержала своє найбільше досягнення - хоча все могло і скластися не так позитивно - а як завжди! Так що один великий плюс недавно зявився. А те що не обіграла одну тінейджерку в Нью-Йорку - і так би була інша більш сильніша юна мультинаціоналка.
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    Nordenus
    Nordenus, 12.09.2021 14:42
    -1
    27 лет и все еще без титула на БШ, можно заканчивать короче
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 12.09.2021 14:21
    -1
    У Элины есть 2-3 года, чтобы что-то престижное взять и побороться за наивысшее место, а дальше будет всё сложнее. Так что поздравления и удачи
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    garik_trinity
    garik_trinity, 12.09.2021 14:17
    0
    Поздравления. Пусть Бог тебя хранит
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 12.09.2021 14:17
    0
    Heyter, 12.09.2021 14:13
    и не одного большого шлема..... а скоро пенсия
    Но есть победа на итоговом турнире.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 12.09.2021 14:14
    -1
    У Еліни є майже все, що потрібно людині у житті, тому непросто підібрати слова для побажань. Я б побажав їй по життю зважених рішень і адекватних людей поруч. Тоді збудуться взагалі всі мрії.
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    Heyter
    Heyter, 12.09.2021 14:13
    -4
    и не одного большого шлема..... а скоро пенсия
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    Александр Петухов
    Александр Петухов, 12.09.2021 14:06
    -1
    PETP0, 12.09.2021 13:58
    Пора на пенсию.
    Лет через 5.
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    PETP0
    online
    PETP0, 12.09.2021 13:58
    -5
    Пора на пенсию.
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