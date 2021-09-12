Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не мог не выпустить Роналду в старте»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в матче четвертого тура АПЛ. Дублем отметился звездный новичок МЮ Криштиану Роналду.

Наставник «Ман Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о дебюте португальца.

«Я не мог не выпустить Роналду в стартовом составе. Криштиану превратился в фантастического бомбардира. Он провел выдающийся матч, отлично забегая и связывая игру. Сегодня был радостный день для каждого.

Я очень рад за Роналду, за команду и ее фанатов. После его перехода ощущается особая атмосфера. Эта встреча вполне могла оказаться пустой, беря во внимание высокие ожидания от нее.

Впечатления все те же, что и в прошедшие годы. Это замечательный момент. Криштиану – особенный футболист и личность в истории этого клуба», - сказал Роналду.