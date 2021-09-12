Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не мог не выпустить Роналду в старте»

Португалец с первого матча начал давать результат

  • 12.09.2021 12:55
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не мог не выпустить Роналду в старте»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в матче четвертого тура АПЛ. Дублем отметился звездный новичок МЮ Криштиану Роналду.

Наставник «Ман Юнайтед»  Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о дебюте португальца.

«Я не мог не выпустить Роналду в стартовом составе. Криштиану превратился в фантастического бомбардира. Он провел выдающийся матч, отлично забегая и связывая игру. Сегодня был радостный день для каждого.

Я очень рад за Роналду, за команду и ее фанатов. После его перехода ощущается особая атмосфера. Эта встреча вполне могла оказаться пустой, беря во внимание высокие ожидания от нее.

Впечатления все те же, что и в прошедшие годы. Это замечательный момент. Криштиану – особенный футболист и личность в истории этого клуба», - сказал Роналду.

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Источник — Mirror

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