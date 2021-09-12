Цуренко выиграла финал квалификации в Люксембурге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№180 WTA) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Люксембурге.
В финальном матче квалификации украинка в трех сетах переиграла Кристину Буксу из Испании (№161 WTA).
Люксембург. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Кристина Букса (Испания) – 6:3, 2:6, 6:4
Ранее Леся обыграла Эри Ходзуми из Японии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.