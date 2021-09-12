Шаран рассказал, делали ли ему предложение из ФК Львов

Бывший тренер «Александрия» Владимир Шаран рассказал, делали ли ему предложение о сотрудничестве из ФК «Львов».



«Если бы вы мне раньше задали вопрос: «Правда это или неправда?», то я бы вам откровенно сказал: это неправда. Тогда бы этих распространившихся фейков не было бы вовсе. Даже не знаю, чья это была инициатива — написать о якобы моей возможной причастности ко «Львову», но об этом мне успело сказать много людей. Возможно, что попросту меня увидели во Львове — вот и зародился этот необоснованный слух. А видеть меня в этом городе — вполне обычное явление, ведь я, можно сказать, «львівський хлопець».



Это примерно то же самое, что недавно сказал Александр Хацкевич: мол, стоило ему приехать на домашнюю игру «Колоса» в Ковалевку — и его уже туда сватают. Лично мне хочется съездить еще куда-нибудь посмотреть другой матч — мне интересно. Для этого у меня есть и время, и возможности. Например, поехать в Полтаву на один из домашних матчей «Ворсклы». Или в Кропивницкий, где я, как уже говорил, наблюдал за игрой «Ингулец» — «Мариуполь».



Приезжал я и в Кривой Рог, где посетил один из поединков «Кривбасса». И сразу люди начинают говорить: Шаран принимает одну из команд — либо ту, либо другую (улыбается). Обычно сватают в ту, у которой дела обстоят похуже. И это, поверьте, касается не только моей кандидатуры, но и многих тренеров, которые на данный момент находятся без работы. Так что по поводу «Львова» еще раз заявляю: все это слухи», – сказал Шаран.